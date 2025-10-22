IL PRESidente angelini sul momento della recanatese. "Fiducia a mister e dt, tra due gare tireremo le somme»

Sul momento davvero critico della Recanatese mantiene un saggio equilibrio Daniele Maria Angelini (foto), ricordando a tutti, in primis che lui è il Presidente ma non certo il proprietario: "I risultati – ci dice Angelini – parlano da soli. Le sconfitte contro Ostiamare, Atletico Ascoli, Ancona e L’Aquila ci possono anche stare, molto meno quella con il San Marino dove, anche se siamo rimasti in dieci, potevamo e dovevamo avere un atteggiamento diverso. Come Consiglio di Amministrazione abbiamo confermato la fiducia all’allenatore Savini e al direttore tecnico Cianni ma, chiaramente, dopo la trasferta a Pomezia e la gara contro il Castelfidardo, tireremo le somme. La squadra? Vediamo tutti – conclude Angelini – che in alcuni reparti è carente e quindi bisognerà correre ai ripari, trovando le risorse". Domenica i giallorossi faranno visita all’UniPomezia, che ha 5 punti in più dei giallorossi, e la settimana successiva ci saràil derby con il Castelfidardo e poi l’insidiosa trasferta a Giulianova.

Già, tutto ruota attorno a questa questione: intanto, per fare economia, qualche giocatore potrebbe lasciare il club giallorosso ma per dare una svolta alla stagione occorrono almeno altri tre innesti, di notevole caratura e pure di grande personalità, visto che le lacune sono state anche caratteriali. Ergo occorre mettere pesantemente mano al portafoglio: chi ottempererà a questa esigenza?