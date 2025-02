Il presidente Bodin. "Stiamo costruendo un vero progetto . C’è tanto da fare»

"Stiamo costruendo un progetto dalle fondamenta e c’è tanto da fare. Il prima possibile inizieremo a dare comunicazioni sulla prossima stagione e il nostro obiettivo è di salire nel calcio professionistico appena saremo forti abbastanza per rimanerci a lungo". A parlare è il presidente del Siena, Jonas Bodin, attraverso il profilo personale di LinkedIn. "Siamo riusciti ad ottimizzare i costi senza compromettere la qualità e siamo imbattuti nel 2025 – riporta il Fol – e c’è un crescente interesse di sponsor e investitori per la prossima stagione. Stiamo parlando con i giocatori che riconoscono il potenziale del nostro progetto. Bodin parla anche di un "aggiornamento dello stadio che possa creare stabilità a lungo termine" e della necessità di "più progetti per ragazzi e ragazze". Sul fronte marketing "stiamo costruendo un’organizzazione e una rete internazionale più forti. Un ponte tra la Svezia e l’Italia per chi vuole trovare nuove opportunità".