Il presidente del Grifone: "Usciamo dal periodo no"

Si avvicina il "derby della Maremma" fra Grosseto e Follonica Gavorrano in programma domenica. "L’incontro tra le due squadre della Maremma arriva in una fase non positiva per entrambe – afferma Antonio Fiorini, presidente dell’Us Grosseto – e chiarisco subito che non uso il termine derby perché, se la gara lo è sicuramente guardando alla geografia, non lo è dal punto di vista della rivalità, almeno a livello personale. Personalmente, infatti, mi fanno piacere le vittorie dei cugini, quando non sono conseguite, ovviamente, a spese del Grosseto. Sarà comunque una partita ben diversa da quella dell’anno scorso, quando eravamo entrambe in lotta per la promozione. La partita non è senza storia, ma oggettivamente oggi i traguardi raggiungibili non sono quelli sperati da entrambe le società. Noi dovremo giocare soprattutto per la nostra gente, anche se fa male constatare che tifosi di vecchia data, con i quali ho condiviso a suo tempo trasferte eroiche a Guasticce o a Rosia, affermano di non riconoscersi in questa squadra, e tutti noi dirigenti vogliamo che il trend negativo abbia fine. Ad ogni modo speriamo che la sostanziale tranquillità delle due squadre consenta di assistere ad una gara giocata a viso aperto".

Intanto è aperta la prevendita dei biglietti che possono essere acquistati nei rivenditori autorizzati, al Centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma Ciaotickets.