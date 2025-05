Il presidente fra presente e futuro. Il bilancio di Iorio: "Costruita la base»

Un’atmosfera di festa e orgoglio ha avvolto la serata di fine anno della Pistoiese, celebrata con un’importante partecipazione da parte di squadra, società e tifosi. Un momento per tirare le somme di una stagione che ha rappresentato una vera e propria ripartenza della società arancione, dopo tutti gli avvenimenti dell’era De Simone che avevano portato al fallimento e alla radiazione della vecchia società. Sul palco allestito per l’occasione sotto la tribuna centrale, il presidente Sergio Iorio ha fatto un bilancio dell’annata da poco conclusa, rinnovando le ambizioni per un campionato che dovrà necessariamente vedere la Pistoiese ricoprire il ruolo della protagonista.

Presente solido e futuro ambizioso sono stati due dei temi affrontati dal numero uno del club, il tutto davanti ad una discreta cornice di presenti che hanno dimostrato nuovamente la vicinanza ai colori arancioni: "Vedere tanta gente è un’emozione bellissima, dopo tanti anni bui vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Abbiamo costruito una società sana, organizzata e altre importanti realtà ce l’hanno riconosciuto. Con l’ufficializzazione del nuovo allenatore siamo pronti ad iniziare l’allestimento della squadra, con la ferma volontà di non ripartire da zero. Ci tengo sempre a sottolineare quel che abbiamo costruito fuori dal campo: settore giovanile, femminile, gli Insuperabili e molto altro".

Messe alle spalle le difficoltà del primo anno di ripartenza, il progetto sportivo arancione ripartirà da Antonio Andreucci, annunciato proprio nella mattinata di ieri come nuovo allenatore. Serviranno rinforzi per puntare al salto di categoria, ma il diesse Taibi ha già fatto capire che la rosa arancione non ripartirà da zero e che ci sarà uno zoccolo duro che verrà riconfermato. Troppo importante, per la società ma per la città di Pistoia, ripartire dalle certezze e da chi ha sudato la maglia dal primo all’ultimo minuto nella stagione da poco conclusa.

MF