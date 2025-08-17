Il presidente Stefano Bonacci. "Con il difensore Bernardi definita la rosa del Montefano»

del difensore Bernardi ha completato la rosa del Montefano". Stefano Bonacci, presidente della società viola, è soddisfatto dei primi passi della squadra che nell’ultimo test ha vinto 2-1 con la Castelfrettese. "È stato un confronto – spiega – in cui i giocatori hanno accusato la fatica di questi giorni e quindi le gambe erano pesanti. Sono soddisfatto anche perché si comincia a vedere la mano dell’allenatore". Ed ecco quali sono le caratteristiche del sistema di gioco voluto da Lorenzo Bilò. "Il tecnico chiede un atteggiamento aggressivo quando la palla è dell’avversario, poi si parte da dietro nella costruzione del gioco ma ci sono anche momenti in cui si verticalizza subito la manovra. Sono differenti i momenti di interpretare la gara". Mercoledì altro test, stavolta contro il Moie Vallesina per prepararsi sempre più al match interno contro il Chiesanuova, l’andata di Coppa Italia del 31 agosto. "Loro puntano a un campionato di vertice mentre noi a mantenere la categoria".