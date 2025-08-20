Il primo allenamento è andato in scena lunedì. Giorno uno per il Ponte. Biancorossi in campo

La stagione 2025/26 del Ponte Buggianese è iniziata a tutti gli effetti. Lunedì scorso la squadra biancorossa si è data appuntamento allo stadio ‘Banditori’, per cominciare la preparazione estiva, guidata dal nuovo mister Roberto Falivena. Tanti i volti nuovi, ai quali si mixano quelli di alcuni reduci della scorsa stagione, che purtroppo ha portato la squadra pontigiana alla retrocessione in Promozione. La rosa al lavoro è composta dai portieri Calu e Matteucci, dai difensori Bandoni, Chelini, Lici, Colombini, Palmese, Sanzone, Grasseschi, i centrocampisti Viola, Cirasella, Cantini, Rosati, Fanti, Schievenin, e gli attaccanti Mhilli, Bicchieri, Fruzzetti, Fiumicino, Rugiati. Sono presenti anche dei ragazzi in prova e non è escluso che qualcuno di questi possa rimanere col resto della truppa, per affrontare il prossimo campionato di Promozione, che partirà il 14 settembre. La settimana precedente invece ci sarà l’esordio in Coppa Italia, che i biancorossi giocheranno in casa propria contro l’Urbino Taccola o il Pietrasanta, le squadre che sono state sorteggiate nello stesso girone eliminatorio coi pontigiani.

Mister Falivena in questi giorni lavorerà tanto, per creare un gruppo solido e valido, che possa far bene sia in Campionato che in Coppa. Monitorerà i progressi dei suoi ragazzi anche grazie ad alcune amichevoli, che il Ponte Buggianese giocherà contro San Miniato Basso, Staffoli, Capannori e Corsagna. "Quest’anno vogliamo toglierci delle soddisfazioni, ma vogliamo anche creare un gruppo forte, che sappia divertirsi e far divertire - ha detto il Presidente Graziano Toci -. Sono contento che siano rimasti alcuni ragazzi che erano con noi lo scorso anno e che sia arrivata gente con un ottimo passato, avendo giocato anche in Eccellenza. Il girone in cui siamo inseriti è bello e difficile, ma siamo sicuri che anche noi potremo dire la nostra, e farci valere".

Simone Lo Iacono