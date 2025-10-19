Il primo successo. Camerino piegato dal Mogliano. Decidono Curzi e Appignanesi

BORGO

2

CAMERINO

0

BORGO : Conti, Benigni (22’st Ruani), Mazzetti V., Bah, Appignanesi, Tarulli, Ismaini, Castelli (22’ st Staffolani, 33’ st Buresta), Curzi, Zeqiri (27’ st Sako), Mazzetti M. (45’ st Andreozzi). All. Eleuteri.

CAMERINO: Petrelli, Cicci (6’ st Gubinelli), Corazzi (11’ st Frinconi), Di Luca (25’ st Raponi), Ferretti, Jachetta (11’ st Martellucci), Maccioni, Marchionni (19’ st Ucciero), Pietrelli, Recchioni, Scotini. All. Giacometti.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 45’ Curzi, 14’st Appignanesi.

Il Mogliano vince la prima partita in Promozione e lo fa a spese di un Camerino che veleggia nelle zone alte della classifica. La partita è piacevole e si sblocca sul finire del primo tempo quando Curzi calcia al volo un traversone mandando la palla in fondo alla rete. Al 14’ della ripresa il Mogliano mette al sicuro il risultato quando Appignanesi tocca la palla di quel tanto da mandarla in rete. Gli ospiti provano a rientrare in partita ma i locali si fanno trovare pronti e mantengono il vantaggio fino alla fine.