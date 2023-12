Il problema del campo. Il ‘Berni’ di Badesse è in brutte condizioni. Aspettando il Tar servono le alternative

Tante le assenze, tra squalifiche e infortuni, che nelle ultime settimane hanno ridotto le scelte di mister Magrini (nella foto). Defezioni pesanti, figlie, anche, della mancata preparazione e delle condizioni non ottimali del campo in cui gioca la squadra. Il tecnico bianconero non ha mancato di ribadire il proprio disappunto, anche al termine di Mazzola-Siena: "Quando compi uno sforzo superiore alle tue possibilità rischi di andare incontro a infortuni – ha spiegato –: noi abbiamo forzato molto a livello muscolare. Fino alla settimana scorsa abbiamo gestito la situazione, adesso le defezioni iniziano a essere un po’ troppe". Quella del campo continua quindi a essere una costante nel cammino dei bianconeri che aspettano con ansia di poter tornare nel loro stadio, benché le tempistiche si siano ulteriormente allungate. Giovedì scorso si è tenuta l’udienza del Tar della Toscana sulla revoca della concessione e del Franchi e del campo Bertoni all’Acr Siena. La speranza è che il Tribunale possa esprimersi già nelle prossime ore, ma non è escluso che la sentenza arrivi dopo le feste. Il Tar può infatti prendersi fino a 45 giorni di tempo. Una situazione surreale che grava non poso sul Siena Fc e sui tifosi bianconeri.