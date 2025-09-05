Il progetto. Academy Civitanovese e Atalanta unite da un piano per i giovani

"Attualmente sono solo sei i centri tecnici in Italia, nelle Marche la scelta è caduta sull’Academy per le persone, la competenza e la considerazione a livello qualitativo che si è meritata in questi anni a livello regionale". È quanto ha detto Maurizio Marchesini, responsabile per il progetto DeAcademy per l’Atalanta, in occasione della presentazione dell’omonimo progetto. "La nostra società – ha precisato il dirigente bergamasco – mira con questa iniziativa a far tornare l’amore per il calcio nei giovani, amore che duri fino a quando non appendono le scarpette al chiodo a 35 anni e smettono di giocare. Portiamo la nostra passione, i tecnici, le metodologie, il nostro know how nei centri tecnici con uno scambio impressionante di informazioni ed esperienze dirette, anche nel nostro centro tecnico di Zingonia".

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore allo sport Claudio Morresi, il presidente del comitato provinciale Lnd Guido Andreanelli e personaggi di primo piano del calcio marchigiano. Molta soddisfazione ed entusiasmo anche in casa rossoblù per il prestigioso percorso tecnico che inizia con la nuova stagione sportiva alle porte. "Questo progetto – sottolinea il direttore tecnico Leandro Vessella – ci dà più forza e convinzione nel portare avanti la filosofia Academy, cioè quella di alzare sempre l’asticella della proposta tecnica e di conseguenza la qualità del settore giovanile. Anche quest’anno abbiamo dato nove ragazzi a settori giovanili professionistici, con Thomas Giacchetti finito proprio a Zingonia. L’esclusività del progetto con l’Atalanta, il fatto che siano pochi i centri tecnici a cui la società nerazzurra riconosce questo importante ruolo di élite calcistico, l’ambizione e la semplicità del progetto ci permettono di diventare con ancora più forza, un punto di riferimento territoriale per i tanti ragazzi di talento marchigiani".