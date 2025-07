Il progetto ambizioso della Santacroce Calcio

La Santacroce Calcio riparte "con entusiasmo, ambizione e una visione triennale dopo la sfortunata retrocessione dalla Seconda alla Terza categoria". Squadra e staff biancorossi sono già pronti e un primo ritrovo c’è stato nei giorni scorsi con una bella conviviale di saluto e presentazione.

"La crescita della Santacroce Calcio – si legge in una nota – passa anche attraverso il rafforzamento dell’identità del gruppo squadra, un processo che unisce esperienza e gioventù, entusiasmo e senso di appartenenza. È proprio da questo equilibrio che nasce la forza per affrontare un progetto sportivo che non può e non deve essere limitato a una singola stagione".

I volti nuovi sono il centrocampista Gabriele Orsi, il difensore Tommaso Bellofatto, il centrocampista Davide Masha, gli attaccanti Giacomo Botti e Samuele Lombardi, l’esperto Dario Spinelli e Lorenzo Pallesi che torna a Santa Croce. Confermati Umberto Susini, Matteo Mandorlini, Kevin Orlandini, Matteo Mugnaini, Marco Brotini, Lorenzo Betti, Tommaso Francalanci, Matteo Damiano, Claudio Paja e Iacopo Mangani. Allenatore Enrico Bettarini che sarà affiancato da Lorenzo Giannoni.

La Juniores, completamente rinnovata sarà invece guidata da Andrea Orlacchio. "La filosofia è chiara – spiega ancora la società – Due squadre, un’unica identità. La Juniores sarà il serbatoio naturale della prima squadra". La dirigenza è al lavoro per completare l’organico con un paio di innesti per rendere più competitivo ogni reparto.