Il progetto della FeralpiSalò. Scuola calcio per i ragazzi con disabilità cognitiva. Pasini vince il premio “Fede, speranza e carità“

SALÒ (Brescia)

Mentre sul campo l’obiettivo della FeralpiSalò resta quello di chiudere come migliore terza dei tre gironi di Serie C, fuori dal terreno di gioco proseguono le iniziative nel sociale. A tal proposito, il presidente Giuseppe Pasini è stato insignito, nell’auditorium San Barnaba di Brescia, del premio nazionale “Fede, speranza e carità”, organizzato dall’omonima associazione e teso a premiare l’impegno di tutti coloro che si sono distinti, a livello nazionale, per gesti e comportamenti improntati su altruismo e solidarietà. La FeralpiSalò ha infatti aperto “Senza di me che gioco è?“, la prima scuola calcio in Italia di un club professionistico dedicata a ragazzi con disabilità cognitiva che ne promuove il benessere emozionale. "Abbiamo più di 35 ragazzi che giocano un torneo nazionale e siamo orgogliosi di aver reso felici loro, i loro genitori, i nonni e le loro famiglie. Questo è un progetto a cui tengo moltissimo, un fiore all’occhiello del mio club", le parole del Presidente Pasini al momento della premiazione.

La classifica: Vicenza 77; Padova 76; Feralpisalò 65; AlbinoLeffe, Trento, Renate 53; Atalanta U23 50; Giana Erminio 49; Virtus Verona 48; Alcione, Novara 45; Arzignano 44; Lecco 40; Pergolettese, Lumezzane 39; Pro Vercelli 36; Triestina 33; Pro Patria 29; Caldiero Terme 26; Union Clodiense 21.