Il progetto dello youtuber Antonio Pellegrino. Fc Zeta Milano, il sogno continua. Jeda illumina la Seconda Categoria

"Dove gli altri vedono una partita io vedo un sogno...". Pillole di saggezza dispensate da Jeda Capucho Neves, che alla non più verdissima età di 46 anni, dopo una vita passata sui campi di serie A e B (oltre 100 presenze tra Cagliari, Vicenza, Novara e Lecce) oggi è comunque il leader orgoglioso della squadra Fc Zeta Milano, che nella passata stagione ha stravinto il torneo di Terza Categoria e che ora guida a punteggio pieno (18 punti in sei giornate, l’ultimo successo 6-1 contro la Baggese) il campionato di Seconda Categoria.

L’età davvero non conta per il talento brasiliano naturalizzato italiano, che ogni weekend incanta sul campo: "Non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare", è il suo slogan “social“. Per i compagni ei tifosi è un esempio da seguire. E si capisce perché sia il punto di riferimento della società meneghina, nata dall’ambizioso progetto avviato nel 2024 da Zw Jackson (alias Antonio Pellegrino), noto youtuber da oltre un milione di iscritti.

Di fatto “primo social team calcistico” che, attraverso i suoi video, è riuscito ad appassionare tantissimi sportivi di ogni età. L’idea, infatti, è quella di unire la passione per lo sport con il mondo dei social media, dando spazio a squadre dilettantistiche che sognano in grande. Come appunto la Zeta Milano. "Il nostro è un cammino lungo e vogliamo trattare i social della Zeta Milano come fossimo una vera squadra di serie A", spiegò subito il Presidente/influencer già nel primo video pubblicato su Instagram. A sostenere il progetto di Pellegrino, oltre uno staff di videomaker e fotografi, hanno partecipato in questi mesi vari brand e volti conosciuti. La Zeta non è solo un fenomeno sportivo e mediatico, ma anche di merchandising. I prodotti della squadra sono infatti approdati in negozi sportivi del centro di Milano

Giulio Mola