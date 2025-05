Il progetto di calcio femminile dell'Atletico Lucca si unisce alla Folgor Marlia

A seguito dell’ingresso di nuovi soci all’Atletico Lucca, il progetto di calcio femminile guidato da Elena Lucchesi si trasferisce, dando continuità a un percorso consolidato. Entra ufficialmente a far parte della Folgor Marlia, società storica e radicata nel territorio, che ha scelto di accogliere e sostenere questo prezioso cammino come componente stabile e integrante della propria realtà sportiva.

"Siamo felici di annunciare questa nuova tappa – spiega Lucchesi – , perché rappresenta una continuità concreta e solida per tutte le ragazze e le famiglie che hanno creduto nel nostro lavoro in questi anni. Ringraziamo di cuore Andrea De Luca, direttore generale della Folgor Marlia, per aver messo a disposizione la sua esperienza e la struttura della società, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso il movimento femminile".

De Luca, che in passato ha maturato esperienze anche come allenatore nel calcio femminile, ha voluto fortemente integrare questo progetto all’interno della Folgor Marlia, offrendo le condizioni ideali per uno sviluppo duraturo e sostenibile. "L’intero staff tecnico e organizzativo rimarrà invariato – aggiunge Lucchesi – , per garantire continuità educativa, tecnica e umana. Vogliamo offrire alle atlete un ambiente sereno, stimolante e rispettoso, dove poter crescere come calciatrici e come persone".

Presto verranno presentati ufficialmente l’organigramma societario e lo staff allenatori per la stagione 2025-’26, insieme alla programma delle attività.