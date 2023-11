Il progetto. Evolution Programme per gli Esordienti

Valentino Vaselli, responsabile tecnico della nuova area di sviluppo territoriale di Siena, ai microfoni dell’Asta ha spiegato cos’è l’Evolution Programme, al termine della seduta con gli istruttori e i ragazzi della Categoria Esordienti. "E’ una metodologia nazionale che vuole essere per le società del territorio, in particolare dell’area di sviluppo di Siena, un’opportunità. E’ un progetto che mette al centro i ragazzi e la formazione che a livello generale va a includere anche dirigenti e tecnici, perché possano avere competenze in più". "In questo primo incontro – ha aggiunto Vaselli – abbiamo fatto osservazione per valutare l’organizzazione e le competenze dei tecnici in modo da cucire loro l’abito giusto, in base alle necessità. Questa metodologia non è qualcosa che tutti devono fare o ‘la metodologia’: cerchiamo di integrare la nostra conoscenza, le nostre competenze, con quelle dei tecnici perché i ragazzi possano crescere".