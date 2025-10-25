Il progetto. Nasce un’iniziativa di sensibilizzazione con Tim Foundation

"Il Siena – si legge in una nota del club –, in collaborazione con la Tim Bergling Foundation, porta in città un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla salute mentale dei giovani. L’incontro sarà guidato da Joanna Stassos Wolf, Project Manager della fondazione creata dalla famiglia di Tim ‘Avicii’ Bergling, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione del suicidio e la riduzione dello stigma legato alla salute mentale. L’iniziativa prevede seminari e workshop educativi rivolti agli studenti, per stimolare la consapevolezza e fornire strumenti concreti per affrontare i temi legati al benessere psicologico. Gli incontri si terranno all’Università, all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Management e Governance, insegnamento di Governo Aziendale per il Successo Sostenibile e all’istituto superiore Bandini (classi quinte). Con questa iniziativa, il Siena conferma il proprio impegno sociale, andando oltre il calcio e sostenendo progetti di educazione e prevenzione dedicati ai giovani. A tal proposito, una delegazione del club, sarà presente alla Career Week dell’Università, per promuovere il ‘Leadership Programme ‘Robur Femminile’, un’iniziativa pensata per formare la prossima generazione di donne leader nello sport.