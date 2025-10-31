Il progetto. Non solo prima squadra a Porotto. La X Martiri fa un accordo col Parma

Due prime squadre di calcio a 11 di Promozione e Terza categoria, due di calcio a 5 di serie A2 e D e un settore giovanile tra i più brillanti in assoluto del nostro territorio. La X Martiri è questo e molto altro, ma continua a lavorare per fornire ai propri tesserati la possibilità di crescere e migliorarsi sotto ogni punto di vista. Va in questa direzione la decisione di sposare il progetto Parma Academy e quindi affiliarsi al Parma Calcio, club che milita stabilmente nel massimo campionato e non ha bisogno di presentazioni. La settimana scorsa a Porotto si è svolto il primo incontro, al quale hanno partecipato Gianluca Baschieri (responsabile attività di base del Parma), Roberto Pirovano (responsabile Progetto Italia) e Andrea Cavalli (tecnico Parma Academy). L’evento ha coinvolto le selezioni agonistiche e i Pulcini 2015 della X Martiri, inoltre gli ospiti provenienti da Parma hanno osservato gli allenamenti degli staff tecnici della società di Porotto, coi quali si sono confrontati illustrando anche il progetto per le famiglie. In precedenza, una delegazione della X Martiri aveva visitato il Mutti Training Center di Collecchio, e prossimamente faranno lo stesso altri rappresentanti del club di Porotto. "Sono entusiasta di questa collaborazione – commenta Federica Grassi, responsabile del settore giovanile della X Martiri –. Può darci tanto a livello di formazione a 360 gradi e che ci dà l’opportunità di affrontare nuove esperienze che possono regalare emozioni e ricordi ai nostri ragazzi, cercando di arricchire il loro bagaglio di esperienze sportive ed extra-campo che risultano molto importanti per la loro crescita formativa. Ringrazio lo staff del Parma, col quale siamo entrati subito in sintonia". "Siamo entrati in contatto con la X Martiri la scorsa estate – ricorda Gianluca Baschieri, responsabile attività di base del Parma –. La consideriamo una realtà di alto livello non solo nella provincia di Ferrara, ma in campo regionale".

Stefano Manfredini