Il progetto: quando il pallone diventa strumento di aggregazione. Spazio all’inclusione: nasce “Alcione 4 Special“

L’Alcione Milano del patron Giulio Gallazzi (nella foto) continua a dimostrare di essere una società completa e virtuosa, capace di unire ambizione sportiva e impegno sociale. Un club moderno, dove il calcio non è solo competizione ma anche cultura e solidarietà. In questo spirito nasce “Alcione 4 Special“, il nuovo progetto che amplia la grande famiglia Orange e conferma la vocazione inclusiva del club meneghino. "Orgogliosi di annunciare il lancio del progetto “Alcione 4 Special“, nuova squadra che si aggiunge alle rose Orange. Creata in collaborazione con la Onlus Fraternità e Amicizia, “Alcione 4 Special“ è una squadra che offre uno spazio inclusivo dove il calcio diventa strumento di aggregazione, socializzazione e consapevolezza, per aiutare ogni individuo a riconoscere il proprio valore e viverlo attraverso lo sport".

Un’iniziativa che dà forma concreta ai valori del club, restituendo al calcio la sua dimensione più autentica e umana. Con “Alcione 4 Special“, lo sport diventa linguaggio universale, capace di abbattere barriere e creare legami attraverso la condivisione e il rispetto reciproco. Il debutto ufficiale è arrivato nel campionato regionale FIGC di calcio a 7, con una partenza da sogno: vittoria per 7-0 contro Lainate. Un successo che va ben oltre il risultato sportivo, raccontando entusiasmo e spirito di gruppo. Un ringraziamento va al Lions Club Milano Missione Sport, partner del progetto “Alcione 4 Special“, un nuovo capitolo nella crescita del club, che continua a distinguersi per la capacità di coniugare risultati, valori e impegno civile.

Anche la prima squadra si prepara a un appuntamento importante: alle 15 gli Orange affronteranno al Comunale di Caravaggio l’Atalanta Under 23 nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C. In campionato, la squadra di Cusatis si trova al quinto posto in classifica, staccata di 6 punti dal terzo occupato dal Lecco. Nota positiva: il ritorno di Marconi, autore di due gol contro Inter U23 e Giana.

Matteo Baconcini