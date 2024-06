Il progetto. Siena calcio femminile, svelate le nuove maglie

Il Siena Calcio Femminile ha svelato, sui propri canali social, le maglie che le ragazze bianconere indosseranno la prossima stagione. La divisa sarà a strisce, con la parte superiore nera, Mapsport lo sponsor tecnico. E proprio per questo pomeriggio, la nuova società calcistica senese ha organizzato un open day dedicato alle giocatrici nate tra il 2008 e il 2016. L’appuntamento è dalle 16,30 alle 18,30, in via Milanesi, 4, Siena, all’associazione Aics, dove il Siena Fc ha individuato la propria sede. Per informazioni è possibile contattare il Siena Cf all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure al numero 377.3792954. L’Asd ha ufficializzato, nei giorni scorsi, anche i tecnici a cui ha affidato il progetto, figure di assoluto livello nel panorama del calcio giovanile e non solo: Andrea Pepi, Alessandro Signorini, Andrea Manganelli e Leonardo Danielli, con Giulio Pelati responsabile tecnico.