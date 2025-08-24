Il programma. Comacchiese contro Sant’Agostino è l’altra sfida del girone a quattro

In contemporanea al match del Mesola, alle 17,30 il gruppo 6 della Coppa Italia di Eccellenza prevede l’altro derby provinciale, al ’Raibosola’ di Comacchio, tra i padroni di casa e il Sant’Agostino. I ramarri (nella foto, mister Biagi e il ds Secchieroli), sono ormai una formazione rodata per l’Eccellenza, già da alcuni anni consolidatisi a questi piani, ma i movimenti di mercato ad oggi lasciano preferire nei pronostici la neopromossa lagunare.

Mister Candeloro non potrà ancora contare oggi sull’ex di turno Cazzadore, 19 reti in maglia ramarra nell’ultima stagione e attualmente infortunato, ma la Comacchiese ha tutto per fare bene, soprattutto dopo il colpo Brito, guarda caso un altro ex Sant’Agostino, messosi in evidenza anche durante il precampionato.

Per entrambi si tratterà delle prove generali in vista del campionato, perchè la presenza della Spal nel raggruppamento complica sicuramente l’obiettivo del passaggio del turno in Coppa, per cui è lecito attendersi oggi una partita vera, in vista degli obiettivi di campionato.

La prima giornata di Eccellenza, domenica prossima, vedrà il Sant’Agostino ricevere il Sanpaimola e la Comacchiese ospitare il Russi, sempre alle 17,30.