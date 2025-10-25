Il programma del campionato Uisp. Tutte le sfide del fine settimana. Big match Scalese - Martignana

I sei anticipi di ieri sera hanno aperto la nuova giornata del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa, ma è oggi che si concentrano le maggiori partite. Tra queste la più interessante è quella delle 15 a La Scala tra Scalese e Martignana, nella quale il tecnico locale Andrea Bucalossi ritroverà il suo recente passato. Di seguito tutto il programma.

Serie A1 – Oggi: Ferruzza-Usap (14.30, Massarella); Scalese-Martignana (15, La Scala). Lunedì: Casa Culturale-Massarella (21.30, Fucecchio Talini).

Serie A2, girone A – Oggi: Sovigliana-Ortimino (14.30, Petroio); La Serra-Sciano (14.30, La Serra); Botteghe-Corniola (14.30, Botteghe); Valdorme-Castelnuovo (14.50, Pozzale). Lunedì: Malmantile-Molinese (21.15, Montelupo Brandani); Montaione-Vico (21.15, Montaione).

Girone B – Oggi: Staggia-Boccaccio (14.30, Staggia); Vinci-San Gimignano (14.30, Vinci); Le Cerbaie-Monterappoli (15, Stabbia). Lunedì: Casotti-Piaggione Villanova (21.15, Ponte a Egola); Montespertoli-4 Mori (21.30, Baccaiano).

Serie A3 – Domani: Brusciana-Tavarnelle (14.30, Monterappoli); San Pancrazio-Spicchiese (15, San Pancrazio). Lunedì: San Casciano-San Quirico (21.30, San Casciano); Lamporecchio-Atletico Team (21.30, Cerbaia Lamporecchio).