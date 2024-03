Il programma della giornata. La Tarros Sarzanese al Luperi col Canaletto

Ecco il programma del calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri. In Eccellenza la Forza e Coraggio dovrà assolutamente vincere lo scontro diretto con il Taggia per poter avere ancora un minimo di speranza di salvezza. In Promozione girone B spiccano i due derby provinciali Levanto-Don Bosco e Tarros Sarzanese-Canaletto Sepor. Infine in Prima categoria si è svolta ieri la sfida con in palio il primato tra le prime due della classifica Brugnato e Segesta.

Eccellenza 25ª giornata

Forza e Coraggio-Taggia (Cimma Pagliari ore 15 arbitro Viviani di Genova, assistenti Amadei di Genova e Gioia Dainese di Chiavari).

Promozione girone B

25ª giornata

Levanto-Don Bosco (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Bergonzi di Savona, assistenti Bordone di Chiavari e Sciallero di Genova), Sampierdarenese-Cadimare (Morgavi Genova 15 arbitro Minniti di Genova, assistenti Maria Greta Repetto e Atzei di Chiavari), San Desiderio-Magra Azzurri (San Desiderio Genova 15 arbitro Crova di Chiavari, assistenti Poggi e Rushanaj di Genova), Tarros Sarzanese-Canaletto Sepor (Luperi Sarzana 15 arbitro Garibaldi, assistenti Vigne e Massa tutti di Chiavari), Vallescrivia-Intercomunale Beverino (Maluberti Ronco Scrivia 15 arbitro Fraticelli, assistenti Nicastro e Pecunia tutti di Genova).

Prima categoria girone E

21ª giornata

Brugnato-Segesta (giocata ieri e terminata 0-0), Amegliese Iron Fox-Vezzano (La Ferrara Ameglia 10.30 Romeo della Spezia), Arcola Garibaldina-Ceparana (Tanca 16.45 Lena della Spezia), Casarza Ligure-Colli Ortonovo (Casarza Ligure 15 Hamouda della Spezia), Castelnovese-Marolacquasanta (Castelnuovo Magra 10.30 Brizzi della Spezia), Follo-Bolanese (Follo 15 Sandri della Spezia), Riccò Le Rondini-Santerenzina (Cevasco San Benedetto 14.30 De Longis di Chiavari).

Seconda categoria girone F

20ª giornata

Riomaior-Polisportiva Monterosso (giocata ieri e terminata 6-0 doppiette di Cattani e Costa, gol di Polidoro e Milone), Calcio Popolare Spezia-Nave (Tanca 11 Coccoluto della Spezia), Ceparana B-San Lazzaro Lunense (Incerti Ceparana 14.30 Garbusi della Spezia), Romito Magra Auser-Mamas Giovani (Biggi Romito Magra 10.30 Ravenna di Chiavari), Speziasportale-Lerici (Pieroni Pieve 15.30 Vendetti della Spezia), riposano Bolanese B e Santerenzina B.