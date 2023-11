Il programma della settimana. Ripresa degli allenamenti con vista Rufina. Sono da valutare le condizioni di Cristiani

Archiviata la pratica Baldaccio Bruni con un altro successo, la Robur tornerà in campo oggi, a Uopini, per iniziare a preparare la trasferta di domenica sul campo dell’Audax Rufina. Saranno da valutare le condizioni del centrocampista Alessio Cristiani, uscito domenica alla fine del primo tempo per infortunio. Il timore palesato da mister Magrini è che possa aver rimediato una lesione muscolare: "I carichi di lavoro possono portare a questi rischi", le parole del tecnico bianconero: saranno gli accertamenti clinici a stabilire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Per la trasferta a Rufina tutti gli altri bianconeri – a eccezione del giovane attaccante Ravanelli out ormai da diverse settimane –, dovrebbero essere a disposizione. Le loro condizioni, dopo la partita con la Baldaccio Bruni, saranno comunque valutate oggi alla ripresa degli allenamenti.