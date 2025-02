Il programma di domani. Il Camaiore potrebbe già festeggiare la promozione

Serie D (25ª giornata). Il piatto forte di quest’ottava giornata di ritorno del girone E è il derby provinciale GhiviBorgo-Seravezza, oramai una grande classifica della massima categoria dilettantistica. All’andata stravinsero 3-0 i “colchoneros“ di Bellazzini. I verdazzurri vorrano vendicare quella pesante sconfitta. Brando non avrà in difesa Coly per squalifica. Domani alle 14.30 arbitra Lorenzo Travaini di Busto Arsizio, assistito da Giacomo Ielo di Pesaro e Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto.