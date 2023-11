Il programma di giornata. Fermi i campionati regionali, gioca solo la D

Gioca regolarmente tutta la Serie D a livello nazionale nella domenica in cui invece in Toscana sono stati saggiamente fermati tutti i campionati regionali e provinciali dilettantistici e giovanili (col recupero della giornata fissato però, dal Comitato Regionale Toscana presieduto da Paolo Mangini, alla vigilia di Natale... con già tante polemiche sollevate per la scelta di questa data).

Oggi nella decima giornata del girone E tosco-umbro della Serie D l’unica gara rinviata è quella tra Mobilieri Ponsacco e Aquila Montevarchi che sarà recuperata mercoledì 15 novembre. Questo il programma odierno (che chiude una settimana piena da 3 gare in 8 giorni in D) con tanto di terne designate: Cenaia-Seravezza Pozzi (arbitro Vittorio Umberto Branzoni di Mestre, assistenti Simone Iuliano di Siena e Thomas Jordan di Firenze); Figline-Tau Altopascio (Mario Leone di Avezzano, Benedetta Bologna di Vasto e Matteo D’Orazio di Teramo); Ghivizzano Borgo a Mozzano-San Donato Tavarnelle (Omar Abou El Ella di Milano, Lorenzo D’Alessandris di Frosinone e Giulio Pancani di Roma 1);

Livorno-Follonica Gavorrano (Davide Matina di Palermo, Davide Fabrizi di Frosinone e Valerio Brizzi di Aprilia); Poggibonsi-Orvietana (Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta, Valeria Spizuoco di Cagliari e Piergiorgio Stotani di Viterbo);

Real Forte dei Marmi Quercera-Pianese (Riccardo Tropiano di Bari, Luca Granata di Viterbo e Francesco Raccanello di Viterbo); Sangiovannese-Vivi Altotevere Sansepolcro (Edoardo Borello di Nichelino, Michele Nappi di Latina e Andrea Gentilezza di Civitavecchia); Sporting Trestina-Grosseto (Giuseppe Sassano di Padova, Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia e Claudio Habazaj dell’Aquila) che si giocherà però allo stadio “Bernicchi” di Città di Castello.