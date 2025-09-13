Il programma. Dilettanti, è un sabato con ben sei anticipi. La Cdr fa visita alla capolista Vianese

È un intenso sabato con 6 anticipi quello che oggi (ore 15) apre il fine settimana dei dilettanti. In Eccellenza la Cdr Mutina (in foto Hoxha) misura a Carpineti sul campo della capolista Vianese il suo buon avvio: Paganelli non ha Gualdi e Fantastico, i reggiani di Sarnelli (15 gol fatti e 3 subiti fra campionato e coppa in 4 gare vinte…) sono al completo. In Promozione ’B’ La Pieve che ha perso per tutta la stagione Parrini (rottura crociato) e non ha Migliaccio squalificato e Tudini gioca a Rio Saliceto con la Virtus Correggio (out Lugli), mentre il Montombraro al completo ospita lo Sporting Scandiano (fuori Duci), nel girone ’C’ il Castelfranco privo di Gargiulo, Aracri e Simonetti riceve lo Sparta Castelbolognese (ko Genuario, in dubbio Gambassi e Colino). Scatta anche la Prima categoria con i due anticipi San Damaso-Modenese (14,30) nel girone ’C’ e Lama-Smile (a Polinago) nel girone ’D’.

Serie D. Domani la Cittadella debutta a San Damaso col Piacenza, una delle corazzate del girone, seguita da 200 tifosi e al completo. Mister Gori deve fare a meno di Maini e Panfilo infortunati, ma tornano Orlandi e Diletto dalla squalifica, recuperato anche Corazza che si gioca una maglia con Barozzini: se gioca l’ex Fiorenzuola allora uno fra Orlandi e Camara gioca al posto di Sala per il discorso under.

Eccellenza. Domani (15,30) il Terre di Castelli del debuttante Fontana riceve la capolista Pontenurese: oronero col dubbio Guidone e Barbolini, fuori Tzvetkov, nei piacentini out Savino e Casali. Il Formigine (in dubbio Diallo e Maletti) se la vede con l’Arcetana (infortunato Maccabruni). Intanto a Fiorenzuola arriva il centrocampista Matteo Pinelli (2001) ex Progresso.

Promozione. Dopo i 3 anticipi di oggi, domani (15,30) nel girone ’B’, dove riposa la Sanmichelese capolista, le altre due modenesi a punteggio pieno giocano fuori: il Medolla San Felice (torna Neri fra i pali, ko Bernabiti) va a San Martino in Rio e la United Carpi (ko Malagoli) viaggia a Castellarano. Il Maranello (ko Marverti, in dubbio Zagari) gioca a Baiso, il Castelnuovo (stagione finita per Goldoni, rottura del crociato, e ko Nizzoli) gioca a Masone che non ha Bonacini R. per squalifica e Crotti, mentre nell’unico derby il Camposanto riceve a San Felice una Solierese al completo.

Davide Setti