Il programma. Domani a Uopini ripresa in vista dell’Audax Rufina

Riprenderà domani a Uopini la preparazione della Robur, in vista della trasferta di domenica sul campo dell’Audax Rufina, reduce dal pareggio per 0-0 con la Nuova Foiano (14ma giornata). Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di Cristiani, uscito ieri dal rettangolo di gioco, alla fine del primo tempo, per infortunio. Mister Magrini dovrebbe avere il resto del gruppo a disposizione: Morosi e Lollo, non al topo della condizione alla vigilia di Siena-Baldaccio Bruni, sono scesi in campo, il primo con la maglia titolare, il secondo a sostituire proprio Cristiani. Anche Biancon, alle prese con un fastidio al polpaccio e partito dalla panchina ha giocato uno scampolo di gara nella ripresa. Recuperato anche Boccardi, tornato a difendere i colori bianconeri dopo cinque giornate di assenza. Dovrà ovviamente ritrovare la condizione, ma il suo rientro è già un’ottima notizia. Dopo il tour de force degli scorsi giorni, la preparazione di Bianchi e compagni proseguirà regolarmente con una seduta quotidiana fino a sabato, giorno della rifinitura.