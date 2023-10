Il programma e i risultati del fine settimana. Il Montegiorgio prova lo sgambetto. Montegranaro nel segno dell’ex

Altro weekend ricchissimo di gol e di spunti nel panorama dilettantistico. Occhi puntati oggi sul campionato di Eccellenza con la Civitanovese capolista che ospita il Montegiorgio, mentre il Monturano riceve la visita del Tolentino, in un match dove entrambe cercano di rilanciarsi. Stesso discorso per l’Atletico Azzura Colli impegnato nella complicatissima trasferta in casa dell’Urbania. Big match e sfida con molti ex quella tra Maceratese e Montegranaro, con quest’ultimi che salutano l’esordio di mister Daniele Marinelli, proprio ex tecnico biancorosso. Scendiamo in Promozione dove Mario Titone lancia in orbita il Trodica mentre la Sangiorgese impatta 2-2 nel big match caslaingo con l’Atletico Centobuchi; sconfitta pesante per il Matelica a Castelfidardo mentre l’Elpidiense Cascinare si gode il gol di Riccardo Cuccù che vale il blitz in casa del Rapagnano. Ecco il quadro completo dei risultati del weekend e delle gare in programma oggi.

Eccellenza. In campo oggi Jesina-Castelfidardo, Urbino-K-sport Montecchio, Monturano-Tolentino, Osimana-Sangiustese (14.30), Urbania-Atletico Azzurra Colli, Chiesanuova-Montefano, Civitanovese-Montegiorgio, Maceratese-Montegranaro (15).

Promozione, girone B. Trodica-Monticelli 1-0 (Titone), Cluentina-Potenza Picena 1-1 (Mancini; Nardacchione), Corridonia-Aurora Treia 1-0 (Cornero), Rapagnano-Elpidiense Cascinare 0-1 (Cuccù), Sangiorgese-Atletico Centobuchi 2-2 (Frascerra, Petrarulo; D’Angelo, Stacchiotti), Appignanese-Casette Verdini 1-0 (Gagliardini), Porto Sant’Elpidio-Palmense 1-1 (Gabaldi; Ferranti), Vigor Castelfidardo-Matelica 2-0 (Rombini, Rombini).

Prima Categoria, girone C: Urbis salvia-Pinturetta 1-1.

Girone D: Azzurra Sbt-Comunanza 2-0, Castel di Lama-Futura 96 0-0, Real Elpidiense-Grottammare 0-1, Offida-Centobuchi 0-2, Montottone-Castoranese 3-1, Piane MG-Montalto 0-2, Real Eagles Virtus Pagliare-Cuprense 1-0, Piceno United-Afc Fermo 3-1.

Seconda Categoria, girone E: Casette D’Ete-Aries Trodica 1-0.

Girone G: Recreativo Pse-Avis Ripatransone 1-3, Usa Fermo-Monte San Pietrangeli 2-0, PonzanoGiberto-Montefiore 2-0, Campofilone-Vis Faleria 0-1, Gmd Grottammare-Grottazzolina 2-1, Invictus-Mandolesi 2-1, Tirassegno-Pedaso 1-0, Valtesino-Petritoli 1-1.

Girone H: Jrvs Ascoli-Audax Pagliare 1-3, Monteprandone-Santa Maria Truentina 3-3, Acquaviva-Venarottese 0-3, Atletico Porchia-Piazza Immacolata 2-1, Croce Casale-Forcese 1-3, Maltignano-Agraria Club 1-2, Olimpia Spinetoli-Castignano 0-0, Vigor Folignano-Acquasanta 4-0.