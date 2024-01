Il programma. E’ la terza di ritorno. Tutte le partite questo pomeriggio

Andranno tutte in scena questo pomeriggio le partite della terza giornata del girone di ritorno del raggruppamento B. Oltre a Lastrigiana-Siena si disputeranno gli incontri Firenze Ovest-Nuova Foiano, Pontassieve-Baldaccio Bruni, Rondinella Marzocco-Colligiana, Scandicci-Signa, Sinalunghese-Valentino Mazzola, Asta Taverne-Audax Rufina, Terranuova Traiana-Castiglionese. La Fortis Juventus osserverà il turno di riposo.

L’attuale classifica: Siena* 45; Terranuova Traiana 33; Signa 32; Scandicci 31; Nuova Foiano e Castiglionese 28; Valentino Mazzola e Sinalunghese 27; Colligiana 26; Baldaccio Bruni 24; Rondinella Marzocco* e Lastrigiana 21; Audax Rufina e Asta Taverne 18; Fortis Juventus 17; Firenze Ovest 12; Pontassieve 7 (* hanno una partita in meno). In testa alla classifica marcatori del girone coabitano il bianconero Galligani e Del Pela dello Scandicci, con 10 reti a testa. A quota 9 ci sono Doka dell’Asta, Adami della Nuova Foiano e Cellai del Signa. Il secondo miglior marcatore della Robur è Boccardi, con 6 centri realizzati, seguito da Candido e Ricciardo che sono andati in gol 5 volte.