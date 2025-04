Il programma. E’ la volata finale. Si fa infuocata la corsa play-off

Sarà un pomeriggio caldo, molto caldo, quello che attende il girone E della Serie B. I vari campi da gioco metteranno in palio punti pesanti con tante squadre che aspettano ancora di conoscere il proprio destino. Al momento solo tre club hanno già festeggiato o pianto un traguardo: il Livorno ha centrato la promozione in C, la Fulgens Foligno (che oggi giocherà proprio al Picchi) ha staccato il pass per i play off, la Fezzanese è scivolata in Eccellenza. In ottica bianconera, riflettori puntati sullo scontro diretto Ghiviborgo-Grosseto, quarta e quinta forza del girone, distanziate di appena 2 punti. E se il Seravezza, terzo, aprirà le sue porte al Trestina, l’Orvietana ospiterà la Fezzanese. Quella tra Poggibonsi e Follonica Gavorrano sarà una sfida ‘scaccia guai’, mentre i match Montevarchi-San Donato, con entrambe le squadre a +2 dalla zona rossa, Flaminia-Sangiovannese e Terranuova-Figline diranno molto alla lotta salvezza.

Classifica: Livorno 69; Fulgens Foligno 57; Seravezza Pozzi 53; Ghiviborgo 51; Grosseto e Orvietana 49; Siena 48; Ostiamare 44; Poggibonsi 42; San Donato, Follonica G. e Montevarchi 39; Flaminia Civita Castellana e Trestina 37; Sangiovannese 36; Terranuova Traiana 35; Figline 34; Fezzanese 25.