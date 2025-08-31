Il programma. Eccellenza e Promozione finalmente si comincia

Scattano oggi (17.30) con la prima di campionato le 13 modenesi di Eccellenza e Promozione.

Eccellenza

Subito un derby a Marano fra il Terre di Castelli e la Cdr Mutina: Fontana deve valutare Guidone, per Paganelli in dubbio Gualdi. Il Formigine (ko Cristiani) riceve lo Zola che è al completo.

Promozione

A Nonantola big match con La Pieve (ko Parrini) che riceve il Medolla SF privo dello squalificato Tecku e dell’infortunato Bernabiti. Il Montombraro al completo ospita il Castelnuovo senza Menozzi. Trasferta a Novellara con la Virtus Correggio (ko Lugli) per il Maranello che non ha Ingrami (crociato), Orlandi per squalifica e Guidetti per infortunio. Lo United Carpi gioca a Baiso (fuori Banzi e Incerti) privo di Malagoli. La Sanmichelese (prima di 4 giornate per Minutolo, ko Casini) comincia da Rio Saliceto (reggiani senza Fall, Tortelli e Mussini). La Solierese (out Baroni, in dubbio D’Ambrosio e Ligabue) gioca a Masone (al completo). Nel girone a 17 riposa il Camposanto. Nel girone C il Castelfranco ospita la Dozzese senza lo squalificato Simonetti, poi Scardovelli, Aracri e Gargiulo, nei bolognesi fuori Orazietti.

d.s.