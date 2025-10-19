Il programma. Il Livorno è atteso dall’Orvietana. C’è Tau-Seravezza

Non finisce mai di sorprendere questo campionato, in cui nessun risultato è certo, con la carta pronta a smentire le aspettative e il testa a testa tra Siena e Grosseto che già infiamma la parte altissima della classifica. La squadra di Indiani, oggi, è attesa dall’Orvietana: il veterano degli allenatori non ha mancato di sottolineare, ieri alla vigilia, le difficoltà della sfida, ricordando che proprio allo stadio Muzi la Robur è uscita dalla Coppa Italia. Il Seravezza Pozzi, terza forza del raggruppamento, farà visita al Tau Altopascio, il Foligno, che stanzia ai piedi del podio, con gli stessi punti proprio del Tau, busserà alla porta dello Scandicci, testando le ostilità del campo di San Casciano. Il Prato, intenzionato a recuperare tutto il terreno perso inizialmente per strada, se la vedrà, in trasferta, con il Terranuova Traiana. Le altre gare in programma sono Camaiore-Montevarchi, Cannara-Trestina, Follonica Gavorrano-Ghiviborgo, Poggibonsi-San Donato Tavarnelle.

La classifica: Siena e Grosseto 16; Seravezza Pozzi 15; Foligno e Tau Altopascio 13; Prato e San Donato 12; Ghiviborgo 11; Orvietana 9; Scandicci, Follonica Gavorrano e Camaiore 8; Trestina, Terranuova Traiana e Sansepolcro 7; Montevarchi 6; Cannara 5; Poggibonsi 2.