Il programma. Il Ravenna domina nel derby con Forlì

Tutti i risultati della trentesima giornata del campionato di serie D.

Le gare: Aglianese-Sammaurese 3-0, Carpi-Progresso 1-0, Corticella-Imolese 2-1, Fanfulla-Pistoiese (non disputata), Lentigione-Borgo San Donnino 2-3, Ravenna-Forlì 3-0, Sant’Angelo-Prato 0-2, Sangiuliano City-Mezzolara 2-1, Victor San Marino-Certaldo 1-1. La classifica: Carpi 62, Ravenna 60, Lentigione e Forlì 52, Corticella e Victor San Marino 51, Prato 46, Aglianese 43, Imolese 42, Sangiuliano City e Fanfulla* 41, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese* e Progresso 32, Borgo San Donnino 26, Certaldo 24, Mezzolara 19. *una partita in meno che sarà 3-0 per il Fanfulla vista la non presentazione della Pistoiese.

