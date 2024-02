Il programma: in promozione c’è il derby cadimare-intercomunale beverino. Eccellenza, la Forza e Coraggio al ’Cimma’ nello scontro salvezza col Busalla

Ecco il programma del calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri. In Eccellenza la Forza e Coraggio affronta al ‘Cimma’ il Busalla che l’appaia in classifica all’ultimo posto e cercherà pertanto i tre punti come nel turno scorso quando ha battuto al ‘Broccardi’ la Sammargheritese terz’ultima.

Eccellenza 21ª giornata

Forza e Coraggio-Busalla (Cimma Pagliari ore 15 arbitro Crova di Chiavari, assistenti Conio e Sciallero di Genova).

Promozione girone B

21ª giornata

Cadimare-Intercomunale Beverino (Pieroni Pieve 15 arbitro Vranich di Genova, assistenti Orsini della Spezia e Bordone di Chiavari), Levanto-PSM Rapallo (Raso Scaramuccia 15 arbitro Schenone di Savona, assistenti Caggiano e Spinetta della Spezia), Rapallo Rivarolese-Magra Azzurri (Macera Rapallo 15 arbitro Kartal di Imperia, assistenti Amadei di Genova e Selmi di Chiavari), Sampierdarenese-Canaletto Sepor (Morgavi Genova 15 arbitro Volpi della Spezia, assistenti Maggi della Spezia e Maria Greta Repetto di Chiavari), Tarros Sarzanese-Caperanese (Luperi Sarzana 15 arbitro Donati, assistenti Vigne e Massa tutti di Chiavari), Vallescrivia-Don Bosco (Maluberti Ronco Scrivia 15 arbitro Corellino di Genova)

Prima categoria girone E

17ª giornata

Brugnato-Vezzano (giocata ieri e terminata 1-0), Segesta-Marolacquasanta (giocata ieri e terminata 1-1), Arcola Garibaldina-Amegliese Iron Fox (Tanca 15 Savino di Genova), Castelnovese-Bolanese (Castelnuovo Magra 10.30 Lena della Spezia), Follo-Casarza Ligure (Follo 14.30 De Longis di Chiavari), Riccò Le Rondini-Colli Ortonovo (Cevasco San Benedetto 14.30 Bruzzone di Genova), Santerenzina-Ceparana (Falconara San Terenzo 15 Sandri della Spezia.).

Seconda categoria girone F

16ª giornata

Bolanese B-San Lazzaro Lunense rinviata per nebbia, Riomaior-Romito Magra Auser (giocata ieri e terminata 1-1 con vantaggio romitese di Naclerio, pareggio di Polidoro su rigore al 91’), Calcio Popolare Spezia-Lerici (Pieroni Pieve 11 Guidi della Spezia), Ceparana-Speziasportale (Incerti Ceparana 14.30 Ciuffardi della Spezia), Santerenzina B-Monterosso (Falconara 11 Mosticchio della Spezia), riposano Mamas Giovani e Nave.