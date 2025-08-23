Il programma. In questa fase entreranno in gioco 94 società. Domani tocca ad altre squadre del girone F

Il turno preliminare della 25ª edizione della Coppa Italia dà il via alla lunga e intensa stagione della Serie D. Il trofeo prende il via oggi con tre anticipi: Recanatese-Maceratese, Budoni-Sarrabus Ogliastra e Sestri Levante-Cairese. Al preliminare partecipano 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i play out dello scorso anno e le squadre salve con un distacco superiore agli otto punti; otto classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, le tre ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, Recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino).

Al primo turno entreranno in gioco 94 società. Confermata la formula delle gare ad eliminazione diretta con accoppiamenti già predeterminati. Queste le gare in cui sono coinvolte formazioni del girone F, quello dove sono inserite Maceratese e Recanatese:

San Marino-Tropical Coriano; Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro; Notaresco-Giulianova; Unipomezia-Monastir; Atletico Lodigiani-Sora.