IL PROGRAMMA. La capolista Ravenna aspetta il Mezzolara

L’Imolese all’assalto della vetta, dove c’è il Ravenna dell’ex Massimo Gadda (a Imola in D nella stagione 1718), miglior difesa del campionato (soli 5 gol subiti), oggi distante due sole lunghezze e impegnata in casa contro il Mezzolara. In mezzo, tra rossoblù e giallorossi, c’è la Victor San Marino di Cassani (attesa tra meno di un mese al Galli per la ‘rivincita’ del match di coppa), imbattuta da 4 turni e di scena oggi contro la Sammaurese.

Le gare: Carpi-Aglianese; Corticella-Progresso; Lentigione-Forlì; Pistoiese-Borgo San Donnino; Ravenna-Mezzolara; Sangiuliano City-Prato; Sant’Angelo-Certaldo; Victor San Marino-Sammaurese;

La classifica: Ravenna 24; Victor San Marino 23; Imolese 22; Fanfulla 19; Carpi, Lentigione, Corticella, Forlì e Pistoiese 18; Sammaurese 15; Aglianese 13; Prato e Sangiuliano City 12; Sant’Angelo 11; Mezzolara 10; Borgo San Donnino e Progresso 9; Certaldo 6.

g.p.