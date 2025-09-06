Acquista il giornale
Il programma. Le partite del fine settimana

Si torna in campo, partire e arbitri dalla D alla Promozione. Serie D. Prima giornata, domani alle 15 la prima giornata:...

di LORENZO MONACHESI
6 settembre 2025
Si torna in campo, partire e arbitri dalla D alla Promozione.

Serie D. Prima giornata, domani alle 15 la prima giornata: Ancona-Ostia Mare: Bruschi di Ferrara; Atletico Ascoli-L’Aquila: Di Palma di Cassino; Castelfidardo-Sammaurese: Spagnoli di Tivoli; Chieti-Forsempronese: Mammoli di Perugia; Giulianova-Sora: Palmieri di Avellino; Maceratese-Vigor Senigallia: Petraglione di Campobasso; Recanatese-Notaresco: Morello di Tivoli; Unipomezia-Teramo: Palma di Napoli. Mercoledì 17 settembre: San Marino-Termoli.

Eccellenza. Prima giornata, domani in campo alle 15.30: Chiesanuova-Tolentino: Albione di Lecce; Civitanovese-K Sport: Gallo di Mestre; Fabriano Cerreto-Jesina: Caporaletti di Macerata; Urbino-Fermana: Eletto di Macerata; Montefano-Sangiustese (ore 15): Denti di Pesaro; Osimana-Montegranaro: Uncini di Jesi; Trodica-Fermignanese: Crincoli di Ascoli; Urbania-Matelica: Ciccioli di Fermo.

Promozione, girone B. Oggi in campo alle 15.30: Azzurra Mariner-Castel di Lama (ore 15): Paoletti di Fermo; Corridonia-Borgo Mogliano (ore 15): Esposito di San Benedetto; Casette Verdini-Monticelli: Chenouf di Pesaro; Grottammare-Aurora Treia: Serenellini di Ancona; Monturano-Vigor Montecosaro (ore 14.30): Recchi di Ascoli; Palmense Fermana-Camerino: Mariani di Ascoli; Settempeda-P. S. Elpidio: Campoli di Ancona. Domani alle 15: Elpidiense Cascinare-Azzurra Colli: Cittadini di Macerata.

Coppa Italia di Prima categoria, le gare delle maceratesi. Oggi alle 15.30: Belfortese-Elite Tolentino: Mirat di Macerata; Montecassiano-Appignanese: Ciarrocchi di Fermo; Montemilone Pollenza-San Claudio (ore 14.30): Chincoli di San Benedetto; Santa Maria Apparente-Pinturetta Falcor: Sardellini di Fermo. Domani: Porto Potenza-Potenza Picena: Cesca di Macerata.

