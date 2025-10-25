Il programma: Mesola in casa contro l’Osteria Grande. Derby tra Sant’Agostino e Comacchiese

Il big match della nona giornata di campionato si gioca oggi alle 15,30 a Budrio tra le due inseguitrici della Spal: da una parte il Mezzolara, dall’altra il Cava Ronco. Un pareggio non servirebbe a nessuno, se non alla squadra di Di Benedetto, che in caso di vittoria sul Russi prenderebbe il largo.

Per quanto riguarda le altre formazioni della nostra provincia, i riflettori sono puntati soprattutto sul derby in programma oggi alle 15 tra Sant’Agostino e Comacchiese. In Coppa Italia l’hanno spuntata nettamente i lagunari, che in campionato invece devono ancora centrare il primo successo e chiudono la classifica con soli tre punti all’attivo. I ramarri invece hanno 14 punti e possono giocare con grande serenità, con l’obiettivo di scalare ulteriormente la graduatoria.

Ballano punti molto pesanti anche tra Mesola e Osteria Grande (ore 15), tra due squadre che avevano iniziato il torneo in maniera incoraggiante e poi si sono piantate. I castellani sono reduci da due pareggi senza reti che hanno interrotto la striscia di quattro ko di fila, mentre i bolognesi hanno perso le ultime tre gare e non hanno fatto bottino pieno nemmeno una volta.