Il programma. Oggi la ripresa degli allenamenti con due sedute

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Bellazzini ai suoi ragazzi, riprenderà oggi la preparazione della Robur (in programma doppia seduta): i bianconeri sono attesi da un periodo bello intenso, con la gara di domenica sul campo del Follonica Gavorrano, la trasferta di mercoledì in casa dell’Orvietana (per i 32mi della Coppa Italia) e poi ancora l’incontro casalingo con il Cannara di domenica 12. Oggi alla ripresa degli allenamenti saranno valutate le condizioni della squadra, reduce dalla tosta partita con il Terranuova Traiana. Al momento, l’unico giocatore indisponibile è Tosini (lesione al flessore) che ne avrà ancora per un po’ di tempo. Dovrebbe essere invece abile e arruolabile Matteo Menghi: l’attaccante, ai box in questo inizio di campionato per un problema al polpaccio, già domenica scorsa, per Siena-Terranuova Traiana, era seduto in panchina. Al Malservisi-Matteini potrebbe fare il suo debutto. Con Menghi in campo, Noccioli, impiegato fino a questo momento come ‘falso nove’, potrà tornare nella sua posizione naturale, sulla trequarti. Somma e compagni torneranno in campo domani con una seduta di lavoro mattutina, allenamenti al mattino anche giovedì, venerdì e sabato.