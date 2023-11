Il programma. Per la Lastrigiana anticipo di gioia. Colpo a Signa!

La 14ma giornata si è aperta ieri con l’anticipo Signa-Lastrigiana: è finita 0-2 con i gol di Pierattini al 31’ e Borselli al 75’. Le altre sfide del turno in programma: Audax Rufina-Siena, Baldaccio Bruni-Fortis Juventus, Castiglionese-Nuova Foiano, Colligiana-Firenze Ovest, Pontassieve-Asta, Rondinella Marzocco-Sinalunghese e Scandicci-Terranuova Traiana. Riposa: Mazzola. La classifica aggiornata dopo l’anticipo di ieri: Siena 29; Castiglionese 21; Scandicci 20; Nuova Foiano e Terranuova Traiana 19; Signa 18; Mazzola, Rondinella Marzocco e Sinalunghese 17; Baldaccio Bruni, Colligiana e Audax Rufina 15; Fortis Juventus 13; Lastrigiana 12; Asta 9; Firenze Ovest 7; Pontassieve 3. Oltre al Mazzola che, come detto, osserverà oggi il turno di riposo, dovranno ancora fermarsi Scandicci, Nuova Foiano, Audax Rifina e Pontassieve. La classifica marcatori vede in testa la coppia Bjorn Doka (Asta)-Adami (Nuova Foiano) a quota 8; a seguire Del Pela (Scandicci) e il bianconero Galligani a 7.