Il programma. Questo pomeriggio andrà in scena l’ottava di ritorno

Andrà in scena questo pomeriggio l’ottava giornata di ritorno del girone E della Serie D. Oltre al derby tra Siena e Poggibonsi si disputeranno le partite Montevarchi-Livorno, Fezzanese-Fulgens Foligno, Ghiviborgo-Seravezza Pozzi, Grosseto-Figline, Orvietana-Flaminia Civita Castellana, Ostiamare-Sangiovannese, San Donato Tavarnelle-Terranuova Traiana, Trestina-Follonica Gavorrano. Mentre il Livorno è ormai lanciatissimo verso la Serie C, la lotta per un piazzamento play off è apertissima, con tante squadre racchiuse in una manciata di punti.

La classifica: Livorno 57, Fulgens Foligno 44; Seravezza Pozzi 42; Grosseto e Siena 39; Ghiviborgo 38; Orvietana 35; Follonica Gavorrano e Poggibonsi 32; Montevarchi e Ostiamare 31; Sangiovannese 30; Figline 29; San Donato Tavarnelle 28; Terranuova Traiana 25; Flaminia Civita Castellana e Trestina 22; Fezzanese 17. Classifica marcatori: Gori (Ghiviborgo) 18; Benedetti (Seravezza Pozzi) 13; Tomassini (Fulgens Foligno), Kouko (Ostiamare) e Nottoli (Ghiviborgo) 11. Nel Siena il miglior marcatore continua a essere Galligani, con 6 centri all’attivo.