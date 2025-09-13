IL PROGRAMMA. Ravenna di scena contro il Guidonia

Comincia questo pomeriggio alle 15 la quarta giornata nel girone B di serie C. Il programma si apre con la sfida Guidonia Montecelio e Ravenna. Ua sfida che, classifica alla mano, interessa anche gli amaranto dal momento che i romagnoli sono i primi inseguitori del Cavallino al pari del Forlì. Nello stesso orario, a Piancastagnaio, la Pianese ospita la Sambenedettese. Tre le partite con inizio alle 17,30: Campobasso-Pineto,Forlì- Gubbio e Pontedera-Rimini. La sfida più interessante è quella che mette di fronte la matricola romagnola, seconda in graduatoria, agli eugubini che seguono con appena un punto in meno. Una vittoria potrebbe lanciare una delle due stabilmente ai piani alti. La domenica si comincia con il lunch match Juventus Next Gen-Arezzo. A seguire, alle 15, Bra-Torres con i sardi che cercherammo di dare una scossa al loro torneo e soprattutto Perugia-Ascoli, la sfida di cartello di questa quarta giornata. Al "Curi" due nobili decadute. Il programma si chiude con Vis Pesaro-Livorno (17,30) e Ternana-Carpi (20,30).