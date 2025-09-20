Il programma. Sabato intenso!. Seravezza-Trestina si gioca domani

Quasi tutte le partite della terza giornata del girone E di Serie D, si giocheranno questo pomeriggio alle 15. Soltanto l’incontro Seravezza Pozzi-Trestina andrà in scena, allo stesso orario, domani. Di seguito i match in programma, oltre a Siena-Poggibonsi: Foligno-Camaiore, Ghiviborgo-Tau Altopascio, Grosseto-Montevarchi, Prato-Scandicci, San Donato Tavarnelle-Orvietana, Terranuova Traiana-Cannara, Sansepolcro-Follonica Gavorrano. Nelle prime due giornate non sono mancati i colpi di scena, con risultati sorprendenti e inaspettati, come si può vedere dalla classifica (la curiosità: in 180 minuti si è registrato soltanto un pareggio, l’1-1 di domenica scorsa tra il Montevarchi e il San Donato Tavarnelle): Tau Altopascio, Follonica Gavorrano e Seravezza Pozzi 6; San Donato Tavarnelle 4; Ghiviborgo, Trestina, Foligno, Terranuova Traiana, Siena, Grosseto, Scandicci, Orvietana, Sansepolcro e Camaiore 3; Montevarchi 1; Cannara, Prato e Poggibonsi 0. In testa alla classifica marcatori, con 3 reti, Giordani del Follonica Gavorrano. Con 2 gol a testa Bedini (Seravezza Pozzi), Thioune (Ghiviborgo) e Benedetti (Grosseto).