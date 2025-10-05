Il programma. Sabato prossimo bianconeri attesi dal Guidonia

Dopo il successo in rimonta contro il Livorno dell’ex tecnico bianconero Formisano la Pianese si gode qualche ora di riposo prima di tornare a lavoro e pensare alla trasferta di Guidonia di sabato con fischio d’inizio alle 17,30. I neo promossi laziali saranno di scena oggi sempre alle 17,30 in casa del Forlì, altra new entry del girone B di serie C. Completano il turno odierno le sfide tra Juve Next Gen e Ravenna (12,30), Carpi-Perugia (17,30) e Gubbio-Pontedera (20,30). Ieri si sono giocate invece Ascoli-Bra con il 4-1 in favore dei bianconeri (che contro i piemontesi hanno subito il primo gol del loro campionato), Ternana-Pineto 2-1 e Torres-Sambenedettese col successo per 2-0 dei marchigiani in Sardegna. Campobasso-Vis Pesaro è invece finita 2-2. Nell’anticipo del venerdì la capolista Arezzo aveva vinto 1-0 a Rimini contro i battaglieri romagnoli, encomiabili in campo seppur in una condizione societaria eufemisticamente precaria. Tornando alla Pianese, da valutare alla ripresa le condizioni di chi era assente contro il Livorno visto che oltre allo squalificato Ercolani a mister Birindelli mancavano anche capitan Simeoni, il trequartista Sodero e gli attaccanti Ongaro e Fabrizi.