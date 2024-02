IL PROGRAMMA. Scontri diretti e sfide promozione La Juve aspetta gli uomini di Braglia Il ventinovesimo turno del girone B vede la capolista Cesena affrontare l'Entella per avvicinarsi alla promozione. Altri match cruciali in programma per il fine settimana, inclusi scontri salvezza come Lucchese-Rimini e Sestri Levante-SPAL.