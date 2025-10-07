IL PROGRAMMA. Stop al campionato. Apuani in campo sabato 18 a Pescara

La Carrarese per due settimane potrà godersi una classifica che le sorride. Il campionato, infatti, si ferma e gli apuani torneranno in campo soltanto sabato 18 ottobre a Pescara con inizio gara alle ore 15. La squadra apuana approfitterà di questa sosta dovuta agli impegni delle nazionali per concedersi un po’ di riposo dopo i tre impegni ravvicinati ma anche per continuare il proprio lavoro tattico ed atletico. Antonio Calabro, che ieri era impegnato a Milano nell’incontro tra allenatori e capitani fissati dalla Lega, ha dato due giorni liberi ai suoi ragazzi che inizieranno la settimana di allenamento a partire da mercoledì. Il gruppo azzurro si allenerà sino a sabato e poi godrà di altri due giorni di riposo per poi concentrarsi sulla settimana tipo che li porterà alla sfida dello stadio Adriatico dove li attenderà un Pescara arrabbiato e voglioso di riscatto dopo il pesante 4 a 1 patito a Genova contro la Sampdoria. I biancazzurri di mister Vivarini sinora i 5 punti ottenuti in campionato li hanno fatti tutti tra le mura amiche dove hanno battuto l’Empoli (4-0) e pareggiato contro Venezia (1-1) e Sudtirol (1-1).

La Carrarese dovrà aspettarsi, quindi, un brutto cliente; una matricola che ha estremo bisogno di punti salvezza. Tra le fila degli adriatici c’è già un assente sicuro ed è il capitano Roberto Brosco, leader del pacchetto arretrato a tre, che è stato espulso proprio nel recupero della gara del Luigi Ferraris e verrà appiedato dal giudice sportivo.

Gian. Bond.