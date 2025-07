Il programma. Tra due settimane parte il ritiro all’Acquacalda

Mancano due settimane esatte all’inizio della nuova stagione della Robur che si ritroverà il 21 luglio. Quello di quest’anno sarà un ritiro diverso dal solito visto che sarà sostanzialmente svolto tutto in sede. La squadra, come confermato dal direttore sportivo Guerri nel corso della presentazione di mister Bellazzini, alloggerà a San Rocco a Pilli e si allenerà al campo Bertoni dell’Acqualcalda. La sede della preparazione estiva era già stata scelta dal club nelle scorse settimane ma c’è poi stato anche l’ok del nuovo staff tecnico.

La palestra adiacente al campo potrebbe subire qualche modifica come richiesto dall’ex allenatore del Ghivoborgo che ha chiesto e ottenuto di allenarsi qualche volta anche al Franchi sfruttando le dimensioni maggiori del terreno da gioco. Lo scorso anno la squadra di Magrini si allenò nel quartier generale dell’Acquacalda nella prima settimana per poi spostarsi per circa venti giorni nel comune di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia. Due anni fa, nel brevissimo ritiro organizzato in fretta e furia dalla neonata società di Giacomini, il Siena Fc scelse Chianciano Terme per le prime settimane di allenamento che coincisero con le giornate iniziali del campionato di Eccellenza.