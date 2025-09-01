Il Progresso fa subito festa. La band di Graffiedi passa il turno. Cestaro e Mascanzoni a segno

Inizia con una vittoria la stagione del Progresso di Mattia Graffiedi. Al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, i rossoblù hanno infatti avuto la meglio 2-1 dell’Adriese nel primo turno di Coppa Italia Serie D. Nonostante il buon tasso tecnico degli avversari, il Progresso prende sin da subito in mano le redini del gioco e, nei primi venti minuti, riesce a guadagnare ben quattro calci d’angolo che si concludono, però, senza alcun esito. Bisogna infatti attendere il 20’ per assistere alla prima azione pericolosa in area ospite: Cavini, con una splendida giocata personale, serve Cavazza, sul cui pericolosissimo cross la difesa locale è bravissima a intervenire provvidenzialmente per anticipare gli attaccanti locali. Tre minuti più tardi è Mascanzoni, in girata, a scoccare un tiro che si spegne di poco sopra la traversa. Al 26’ si fa vedere in avanti anche l’Adriese con un preciso cross di Bah che Camerotto non impatta di un soffio. Al 31’ il Progresso trova il gol: sull’ennesimo corner battuto da Sansò, Cestaro salta più in alto di tutti e gonfia la rete. Neppure il tempo di mettere la palla al centro che, sul fronte opposto, serve un super intervento di Roccia per impedire ad una violenta conclusione di Stalla di infilarsi all’angolino. Al 42, però, sono i padroni di casa a trovare il raddoppio: su un destro di Del Bianco, Mascanzoni si avventa sulla sfera e, di testa, spedisce alle spalle di Adorni. Al 5’ della ripresa, sugli sviluppi di un corner, l’Adriese va vicina al 2-1 con una velenosa conclusione di Cescon che non impensierisce Roccia. Tre minuti più tardi è il neo-entrato Benhassine, in spaccata, a mancare di un soffio lo specchio della porta. Al 16’, su corner, Gasparini salta più in alto di tutti e fa la barba al palo. Al 33’ l’Adriese trova il 2-1 con un colpo di testa di Busetto sull’ennesimo calcio d’angolo. Nel finale, la formazione veneta si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari, ma la retroguardia rossoblù si chiude bene portando a casa una vittoria che fa morale in vista dell’inizio del campionato fissato per domenica.