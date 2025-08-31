Il Progresso ospita l’Adriese nel primo turno di Coppa Italia

Prende ufficialmente il via oggi pomeriggio la stagione del Progresso del nuovo tecnico Mattia Graffiedi. Alle 16, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, il team rossoblù ospiterà i veneti dell’Adriese nel primo turno di Coppa Italia Serie D. Grazie al buon piazzamento centrato al termine dell’ultimo campionato, il Progresso ha avuto la possibilità di saltare il turno preliminare di domenica scorsa (in occasione del quale l’altra bolognese che milita in questo campionato – il Sasso Marconi di Franco Farneti – è stata eliminata dalla Correggese) ed entrerà direttamente in corsa, appunto, nel primo turno programmato per oggi.

La Coppa Italia, si sa, è una competizione molto spesso snobbata poiché un pochino fine a sé stessa, con l’obiettivo principale di mister Mattia Graffiedi che sarà quello di testare, non più in amichevole, bensì in un impegno ufficiale, la ‘salute’ fisica dei suoi ragazzi. La partita contro l’Adriese ha proprio questo senso: che conta non è tanto il risultato finale quanto il cercare di oliare il più possibile i meccanismi in vista dell’atteso debutto in campionato fissato per domenica prossima.

Domenica inizieranno, infatti, le partite ‘vere’. Il team di Castel Maggiore ospiterà la Pro Sesto mentre il Sasso Marconi viaggerà in Lombardia sul terreno di gioco del Sangiuliano City. Entrambe le nostre portacolori andranno alla ricerca della salvezza, obiettivo tutt’altro che scontato visto l’alto livello imposto quest’anno dal girone D di Serie D (dove, oltre ad otto emiliano-romagnole, militeranno altrettante lombarde e due toscane): in questo senso, sarà molto importante partire bene, con Progresso e Sasso che, in questo mese di preparazione, hanno fatto di tutto per introdurre nelle gambe la benzina necessaria per poter fare bene.

Nicola Baldini