Il Progresso sbatte contro la sfortuna. Il Sasso Marconi sprofonda a Pistoia
PISTOIA Troppa Pistoiese per il Sasso Marconi. Al ‘Melani’ finisce con i gialloblù di Franco Farneti che, archiviata questa preventivabile sconfitta...
PISTOIA
Troppa Pistoiese per il Sasso Marconi. Al ‘Melani’ finisce con i gialloblù di Franco Farneti che, archiviata questa preventivabile sconfitta contro la corazzata del girone, inizieranno a lavorare già da domani per cercare di preparare nel migliore dei modi l’importante turno di mercoledì, al ‘Carbonchi’, contro la diretta rivale per la salvezza Trevigliese. Gli orange toscani partono forte e, già al 3’, si portano in vantaggio con un calcio di punizione dai 25 metri dello specialista Maldonado. Il Sasso accusa il colpo e, al 28’, i padroni di casa trovano il raddoppio: il solito Maldonado calcia un perfetto corner per Gennari che, in incornata, gonfia per la seconda volta la rete. Al 3’ della ripresa, la Pistoiese mette in ghiaccio la partita: sugli sviluppi dell’ennesimo angolo, si genera una furibonda mischia, con Pellegrino che si dimostra il più lesto.
Al 25’, la migliore occasione per i gialloblù, ma il calcio di punizione dal limite di Merighi colpisce il palo esterno. L’ultima palla-gol è firmata Simeri, con il centravanti orange che, al 34’, lascia partire un tiro su assist del neoentrato Rossi che non inquadra lo specchio della porta.
