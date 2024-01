Il prossimo avversario. Con il Pescara di Zeman sarà scontro diretto

Con il posticipo tra Perugia e Pescara si è conclusa la 21esima giornata nel girone B di serie C. Allo stadio "Adriatico" è andato in scena lo scontro diretto playoff tra due formazioni in cerca di rilancio. Il successo è andato al Perugia che ha conquistato tre punti fondamentali proprio nei minuti finali. A condannare il "Delfino" è stata un’autorete del difensore Di Pasquale in pieno recupero.

Grazie a questa vittoria i biancorossi scavalcano la Carrarese e salgono al terzo posto in classifica. Per la squadra di Zeman, prossimo avversario dell’Arezzo, un ko che sa di beffa considerato che gli abruzzesi hanno fallito un calcio di rigore con Vergani. Domenica prossima per gli amaranto, in caso di successo, c’è la possibilità di agganciare proprio il Pescara a quota 32.